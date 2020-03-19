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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi
7 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:28
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