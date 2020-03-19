Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi - Son Dakika Dünya

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

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basketbol, voleybol, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:28 

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