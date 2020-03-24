Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?

7 saat önce

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise bin 529 oldu.

Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?, System.String[]

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise bin 529 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:01 

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