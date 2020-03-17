Türkiye'de koronavirüs tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de koronavirüs tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de koronavirüs tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor?

7 saat önce

Türkiye'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı gün geçtikçe artarken hükümet ve devlet yetkilileri, salgının önüne geçmek için ne gibi önlemler alıyor? Covid-19 salgını için tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor?

Türkiye'de koronavirüs tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor?, System.String[]

Türkiye'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı 16 Mart itibariyle 47'ye ulaştı. Öte yandan, aynı gün içerisinde sinema, tiyatro, düğün salonu, müzikli lokanta, taverna, kahvehane, kıraathane, nargile kafe, spor salonu ve internet kafeler geçici olarak kapatıldı.


KONDA'nın Mart 2020 araştırmasının bulgularına göre; toplumun yüzde 85'i koronavirüse karşı alınacak önlemleri biliyor. Ancak bu önlemleri uygulayanlar yalnızca yüzde 55'lik bir kesimi oluşturuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:52:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de koronavirüs tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]