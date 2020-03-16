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Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı
26 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.
Türkiye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri geçici süreyle kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:33
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