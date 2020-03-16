Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı - Son Dakika Dünya

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı

26 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı, System.String[]

Türkiye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri geçici süreyle kapatıldı.


İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Sarp Sınır Kapısı korona virüs nedeniyle kapatıldı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:59:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]