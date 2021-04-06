Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi - Son Dakika

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. 42 bin 551 yeni vakanın tespit edildiği ülkemiz dünya sıralamasında ürküten bir konumda yer alıyor.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları günlerdir rekor üstüne rekor kırıyor. 5 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1706'sı semptomatik olmak üzere toplam 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 456'ya, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi.

VAKA SAYILARINDA HİNDİSTAN LİSTE BAŞI

5 Nisan'da açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 96 bin 557 ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da görüldü. Hindistan'ı 42 bin 551 ile Türkiye takip etti.Listede 3. sırada yer alan ABD'de ise 38 bin 617 vaka görüldü. Son dönemde salgının merkez üssü olarak kabul edilen Brezil'ya da ise 28 bin 645 vaka bildirdi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

42 bin 551 yeni vakayla birlikte Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla 10 bin 793 vakayla Fransa, 10 bin 680 vakayla İtalya, 9 bin 902 vakayla Polonya takip etti.

İşte 5 Nisan 2021'de açıklanan günlük vaka sayılarına göre dünya sıralaması:

TOPLAM VAKA SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz 3 milyon 529 bin 601 toplam vaka ile 8 numara oldu.

ÖLÜ SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19. numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 32 bin 456 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı 569 bini aştı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi