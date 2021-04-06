Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi

06.04.2021 00:58

Koronavirüs vaka sayılarının günlerdir rekor kırdığı ülkemizde durum giderek vahim bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı 42 bin 551 vakanın ardından ardından Türkiye günlük vaka sayısında dünyada ikinci sıraya yerleşti. İlk sırada ise 96 bin 557 vaka ile Hindistan yer aldı. Avrupa kıtası göz önüne alındığında Türkiye zirvede yer alırken, ülkemize en yakın ülke 10 bin 793 vaka ile Fransa oldu.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. 42 bin 551 yeni vakanın tespit edildiği ülkemiz dünya sıralamasında ürküten bir konumda yer alıyor.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları günlerdir rekor üstüne rekor kırıyor. 5 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1706'sı semptomatik olmak üzere toplam 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 456'ya, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi.

VAKA SAYILARINDA HİNDİSTAN LİSTE BAŞI

5 Nisan'da açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 96 bin 557 ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da görüldü. Hindistan'ı 42 bin 551 ile Türkiye takip etti.Listede 3. sırada yer alan ABD'de ise 38 bin 617 vaka görüldü. Son dönemde salgının merkez üssü olarak kabul edilen Brezil'ya da ise 28 bin 645 vaka bildirdi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

42 bin 551 yeni vakayla birlikte Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla 10 bin 793 vakayla Fransa, 10 bin 680 vakayla İtalya, 9 bin 902 vakayla Polonya takip etti.

İşte 5 Nisan 2021'de açıklanan günlük vaka sayılarına göre dünya sıralaması:

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları rekor kırdı, dünya sıralaması altüst oldu! 2. sıraya kadar yükseldik

TOPLAM VAKA SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz 3 milyon 529 bin 601 toplam vaka ile 8 numara oldu.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları rekor kırdı, dünya sıralaması altüst oldu! 2. sıraya kadar yükseldik

ÖLÜ SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19. numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 32 bin 456 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı 569 bini aştı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları rekor kırdı, dünya sıralaması altüst oldu! 2. sıraya kadar yükseldik

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi

Korona tablosu, Korona aşısı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor
Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi         
00:48
Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık         
23:49
Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu         
22:58
Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı         
22:38
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 02:20:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei