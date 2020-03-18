Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 7 günde 1'den 98'e çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı?

Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 sayısının 98'e ulaştığı açıklandı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün, Covid-19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da artmaya devam ediyor.