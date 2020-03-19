Türkiye'de koronavirüse karşı önlem ve çağrılara göre yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız

Koronavirüs salgının yol açtığı Covid-19 hastalığı ve bu durumun yarattığı kısıtlamalar birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye'de de insanların günlük hayatını etkisi altına aldı.



Alınan son önlemlerle birlikte neleri yapıp yapamayacağınızı veya yapmanız ve yapmamanız gerektiğini sizler için derledik Açıklaması