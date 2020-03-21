Türkiye'de Koronavirüsten 9 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi! İşte Açıklama - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Türkiye'de Koronavirüsten 9 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi! İşte Açıklama - Son Dakika

Türkiye'de Koronavirüsten 9 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi! İşte Açıklama

52 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca yeni rakamları paylaştı.

Türkiye'de Koronavirüsten 9 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi! İşte Açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca yeni rakamları paylaştı.


Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı Arttı!


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670'e ulaştı" dedi.


Fahrettin Koca açıklamasında "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalı" dedi.


Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020


Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.


Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte.

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:34 

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