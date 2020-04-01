Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 277 Oldu! Vaka Sayısı Arttı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Koca yeni rakamları paylaştı.

Vaka Sayısı Arttı!

Bugün 14.396 test yapıldığı ve 2.148 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Koronavirüs nedeniyle bugün 63 kişinin yaşamını yitirdiği paylaşıldı.

1 Nisan itibari ile koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayının 277 olduğu açıklandı. Toplam vaka sayısının 15.679 olduğu duyuruldu. İyileşen hasta sayısının 333, entübe hasta sayısının 692 ve yoğun bakım hasta sayısının 979 olduğu açıklanan veriler arasında yer almakta.

Bilim Kurulu Toplantımızın sonunda açıkladığım günlük Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.

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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.