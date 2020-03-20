Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

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Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
23 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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