Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

23 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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