Türkiye'de koruma altında olan kemirgen Bilecik'te bulundu - Son Dakika

Türkiye'de koruma altında olan kemirgen Bilecik'te bulundu

- Türkiye'de koruma altında olan kemirgen Bilecik'te bulundu Türkiye'de ender görülen 'ağaç yediuyuru' Bilecik'te koruma altına alındı Ağaç yediuyuru evinde Ersen Turan;

- Türkiye'de koruma altında olan kemirgen Bilecik'te bulundu

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Türkiye'de ender görülen 'ağaç yediuyuru' Bilecik'te koruma altına alındı

Ağaç yediuyuru evinde Ersen Turan;

"Kemalpaşa tatlısının kurusu ile yakaladım"

BİLECİK - Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan ve görenlerin sincap, ya da fare zannettiği ender görülen 'ağaç yediuyuru' Bilecik'te yakalandı.

Ankara'dan memleketi olan Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü tatilini geçirmek için gelen Ersen Turan, evine girdiğinde ağaç yediuyuru ile karşılaştı. İlk etapta sincap sandığı ağaç yediuyuru için İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert'e iletti. Olay yerine gelen ekipler hayvanın ağaç yediuyuru olduğunu görünce, Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen için durumu Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağaç yediuyuru alarak, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Hayvan burada koruma altına alındı.

"Kemalpaşa tatlısının kurusu ile yakaladım"

Ağaç yediuyurunu ilk başta yakalamak için peynir verse de yemediğini belirterek Ersen Turan, "Ankara'dan hafta sonu tatil yapmak için köyüne geldi. Eve girince bu kemirgen ile karşılaştım. Peynir verdim yemedi, daha sonra Kemalpaşa tatlısının kurusu ile yakaladım. Ekipler Bilecik'ten geldi ve götürüyorlar. Evin içine nereden geldi anlamadım. Ağaç yediuyurunu iyi bakarlar inşallah" dedi.

"Bakımlarını yaptıktan sonra Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edeceğiz

Bilecik Belediyesi Veteriner hekim Nedret Avcı ise, hayvanın Türkiye'de koruma alınan kemirgen türlerinden biri olduğunu anlatarak, "Ülkemizde ender görülen ağaç yediuyurunu yakalamış arkadaşlarımız. Hayvanı sokak hayvanlarını tedavi merkezimize almaya geldik. Götüreceğiz oradaki bakımlarını yaptıktan sonra Bursa Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edeceğiz" dedi.

Kemalpaşa, Türkiye, Bilecik, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye'de koruma altında olan kemirgen Bilecik'te bulundu - Son Dakika
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