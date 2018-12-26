Türkiye'de Koruyucu Ailelik" Paneli

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Atilla Arkan, "Felaketlerin, savaşların, yoksulluğun en çok etkileneni çocuklar." dedi.
Arkan, SETA'da düzenlenen " Türkiye
'de Koruyucu Ailelik" panelinde yaptığı konuşmada, göç, yoksulluk ve savaş gibi sosyal problemlerden dolayı sahipsiz kalan çocukların korunmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
"Koruyucu aile" kavramını geliştirmek istediklerini belirten Arkan, "Çocuğa sevgiyi ve maddi temel ihtiyaçlarının sağlandığı ortamı korucuyu aileler üzerinden devam ettirmek istiyoruz. Panel aracılığıyla bir araya getirerek konuyu her açıdan görüp daha ileri nasıl gidebileceğimiz noktasında çözümler buluyoruz." diye konuştu.
Türk toplumunda kronikleşen sosyal sorunları çözme konusunda koruyucu aileliğin bir fırsat olduğunu dile getiren Arkan, şunları kaydetti:
"Felaketlerin, savaşların yoksulluğun en çok etkileneni çocuklardır. Çocuklar hem geleceğimizin bir anlamda teminatı ama bir anlamda da zaafların ve kötülüğün de kendi içerisinde barındırdığı bir alana dönüşebiliyor. Koruyucu aile çocuğa sevgiyi veriyor, ekonomik açıdan devlet olarak da uygulanması kolay bir model. Bundan dolayı tercih ediyoruz ve devam edeceğiz."
Etkinliğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, SASAM Enstitüsü Sosyal Politikalar Direktörü Özcan Kars
, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Başkanı Ülkü Aydeniz, TDV KAGEM Müdür Vekili Nurcan Yavuzyiğit de katıldı.