Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 169 bin 182 kişi iyileşti - Son Dakika

Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 169 bin 182 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1984 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, vaka sayısı 195 bin 883, vefat sayısı 5 bin 82 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 984, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı ise 169 bin 182 oldu.

"İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. Yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:29 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 169 bin 182 kişi iyileşti - Son Dakika

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