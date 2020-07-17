Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti - Son Dakika

Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1014 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, vaka sayısı 217 bin 799, vefat sayısı 5 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 834 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti - Son Dakika

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23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
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