Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti - Son Dakika

Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, vaka sayısı 220 bin 572, vefat sayısı 5 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz, Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti - Son Dakika
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