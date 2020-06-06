Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 135 bin 322'ye yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 169 bin 218 ve can kaybının 4 bin 669 olduğunu, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 135 bin 322'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 846 test yapıldı, 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1922 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258, vaka sayısı 169 bin 218, vefat sayısı 4 bin 669 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 591, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 264, iyileşen hasta sayısı 135 bin 322 oldu.

"Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.