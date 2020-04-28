Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 38 bin 809'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 38 bin 809'a ulaştı - Son Dakika

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 38 bin 809'a ulaştı

20 dakika önce

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 392 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 92 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 114 bin 653'e, toplam can kaybının 2 bin 992'ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 38 bin 809'a ulaştı, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 392 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 92 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 114 bin 653'e, toplam can kaybının 2 bin 992'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 29 bin 230 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 92 hasta vefat etti, 5 bin 18 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653, toplam vefat sayısı 2 bin 992, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1621, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 845, toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 07:40 Kaynak: AA


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