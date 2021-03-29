Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti - Son Dakika

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti

29.03.2021 13:53
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu aştı.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 13.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 8 milyon 403 bin 697, ikinci doz aşısı 6 milyon 599 bin 897 oldu, böylece toplam doz miktarı 15 milyonu geçti.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 2 milyon 338 bin 22, Ankara'da 1 milyon 185 bin 118, İzmir'de ise 1 milyon 8 bin 257 doz olarak kayıtlara geçti.

Aşı temini ve uygulama süreci

Yurt dışından Türkiye'ye şu ana kadar yaklaşık 28 milyon dozluk CoronaVac ve BioNTech aşısı tedarik edilirken, bunların 18 milyon dozu kullanıma alındı, 10 milyon doza denk gelen şişelenmemiş aşı ise dolumunun tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.

Dünya genelinde kullanımda olan diğer Kovid-19 aşılarını üreten firmalarla görüşmelere devam edilirken mayıs sonuna kadar 100 milyon doz Kovid-19 aşısının daha Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Çalışmaları süren yerli aşıda ise uygulama öncesindeki son aşama olan Faz-3'e nisan sonunda geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Kovid-19 aşısı uygulanacak.

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti - Son Dakika


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