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Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

05.01.2022 20:23
Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de 66 bin 467 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Türkiye'de 66 bin 467 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 29 bin 316 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,85 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 134 milyon 195 bin 65 doza yükseldi.

Kovid-19 salgınında daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak gerçekleşmişti.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar, kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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