Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 230 bin 969'a çıktı - Son Dakika

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 230 bin 969'a çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 230 bin 969'a çıktı, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta. Yani virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak daha hızlı başarırız." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 230 bin 969'a çıktı - Son Dakika
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