180 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör, 120 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Son dönemde genç nüfus, kadınların genç ve güzel görünme tutkusu, tüm dünyada artış trendinde olan ve farkındalığın yükseldiği bir segment olan erkek bakım ürünlerine olan ilginin artması, e-ticaretin gelişmesi ve private label olarak ifade edilen özel markalı ürünlere sektöre büyümeyi getiren unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Artkim Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz Yaman, "TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi'nin son verilerine göre kozmetik sektörü 9.4 milyar TL, temizlik ürünleri sektörü 8.7 milyar TL ve hijyenik kağıt sektörü de 8.3 milyar TL olmak üzere toplamda 26.4 milyar TL'lik pazar payına sahip. Sektör, Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 180'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor; 220 bin satış noktası ve 5 bin civarında firma ile 120 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanıyor" dedi.

Özel markalı ürün pazarında cirosal büyüklük 50 milyar TL'ye ulaştı

Sektörün hedef pazarlarından katılımcı ve ziyaretçilerin 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 4.Uluslararası Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakımı Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda (Cosmetics & Home Care Ingredients 2019) buluşmaya hazırlandıklarını belirten Yaman, sektörün gelişmeye çok açık olduğunu, örnek olarak çoğunlukla yüksek indirimli marketlerde satışa sunulan özel markalı ürün pazarının genel olarak cirosal büyüklüğünün 50 milyar TL'lere ulaştığını söyledi.

Türkiye'de kozmetik ve temizlik ürünleri sektörü, küresel büyüme oranını ikiye katladı

Kimya sektörü 2019 yılında yedi aydır üst üste 2. olmayı başardı. Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artışla 1 milyar 741 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirildi. 2019'un ilk 7 aylık döneminde ihracat 11,7 milyar doların üzerine yükseldi. Türkiye'de kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünün küresel büyüme oranını ikiye katladığını ve üretim merkezi konumuna yükseldiğini dile getiren Cengiz Yaman, Cosmetics & Home Care Ingredients 2019'un sektörün ihtiyacı olan kimyasal, hammadde, bileşen ve teknoloji ile ilgili satın alımları karşılayacak çok önemli bir platform olduğunu belirtti. 3 bin m2 alanda yapılacak Fuar'a 150'nin üzerinde katılımcı ve başta İran, Suudi Arabistan, Cezayir, Irak, Rusya, Fransa, İtalya; Tunus, Ukrayna ve Azerbaycan olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden 4 binin üzerinde ziyaretçi katılımı bekleniyor.