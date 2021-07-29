Türkiye'de Kripto Para Düzenlemeleri Ne Durumda? - Son Dakika

Düzenleyici birimler de Türkiye'deki kripto para ilgisinin farkında olmalı ki 1 Mayıs 2021 tarihinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları başlığı altında kripto para borsalarını ve platformlarını yönetmeliğe ekledi.

Yönetmeliğe girişinden sonra MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) tarafından yayımlanan rehberde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının "raporlaması" gereken durumlar yer alıyordu. Rehbere göre, kripto para borsaları veyahut platformlarının, şüpheli işlemleri en geç 10 iş günü içinde MASAK'a bildirmesi gerekiyor.

Kripto Para Yasası Ekim Ayında Devreye Alınacak!

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki düzenlemeler devam ederken bir yandan da vergilendirme politikasında çeşitli adımlar atıldı. Vergilendirme çalışmalarının devam ettiği bir süredir kamuoyuyla paylaşılıyordu. Ancak kripto para vergilendirme yasasının ne zaman çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmemişti.

Beklenen bilgi Hazine ve Maliye Bakanlığı Yardımcısı Şakir Can Gül'den geldi. Uzun zamandır devam eden yasa tasarısı çalışmalarının tamamladığını belirten Gül, bir sonraki yasama döneminde yani Ekim ayında ilgili yasanın yürürlüğe alınmasının planlandığını açıkladı.

Kripto Varlık Ödeme Olarak Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kripto varlıkların "direkt" bir ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan bir yönetmelik yayımlamıştı. Bu yönetmeliğin ardından birçok kripto para platformu şeffaf bir şekilde operasyonlarını yürütmelerine rağmen yayımlanan yönetmeliğin iptali için dava açmaya karar vermişti.

Yönetmeliğin iptali için hukuk bürolarından ve kripto para platformlarından dava açıldığı Muhabbit tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. 2017 yılından beri kripto para dünyasında yer alan kripto para ve Blockchain topluluğu Muhabbit, kripto para haber sitesi olarak da varlığını sürdürmekte. Kripto para dünyasındaki son dakika haberleri, önemli gelişmeleri ve bilgilendirici rehber yazılarıyla ilgi gören Muhabbit bununla kalmıyor. Bitcoin, Ethereum ve Doge gibi kripto para piyasasında dikkat çeken coin haberleri ve token'ların fiyat analizleri ve yorumlarıyla da yatırımcıları piyasa hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

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