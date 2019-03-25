Türkiye'de Kripto Paralara Olan İlgi Nasıl?
1 saat önce
BTCTurk CTO Ozan Yurtseven, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
BTCTurk CTO Ozan Yurtseven, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de kripto paralara olan ilgiden bahseden Yurtseven, "Geçen senenin fiyat hareketinin de etkisiyle ülke olarak kripto paralara olan ilgimiz oldukça büyük. Ama bir de bitcoinin geleceğine inanan insanların da sayısı azımsanmayacak kadar çok. Yakın zamanda BTCTurk platformuna önemli yenilikler getirmeyi planlıyoruz. Mobil tarafımızı da güçlendiriyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33
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