Türkiye'de krorona virüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de krorona virüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı konuldu, 1 bin 493 kişi ise iyileşti.
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11.07.2020 02:59:37. #1.13#
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