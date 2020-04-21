Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

7 saat önce

Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı Tarım ve hayvancılık sektörü Türkiye'de her geçen yıl gelişerek devam ederken, istikrarlı tarım ve hayvancılık politikalarıyla ülkede 10 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısı 23 milyondan 53 milyona yükselerek yüzde 130 civarında bir...

Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

AKSARAY - Tarım ve hayvancılık sektörü Türkiye'de her geçen yıl gelişerek devam ederken, istikrarlı tarım ve hayvancılık politikalarıyla ülkede 10 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısı 23 milyondan 53 milyona yükselerek yüzde 130 civarında bir artış sağlandı. 2023 yılına kadar 100 milyon hayvan sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye'de son derece önemli bir yere sahip olan tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin gelişmeler devlet ve üreticiler ele ele tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüse rağmen tarımsal ve hayvansal üretimler hız kesmiyor. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk Türkiye'de 10 yılda küçükbaş hayvan sayısının yüzde 130 oranında artış gösterdiğini söyledi. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın geliştiğine dikkat çeken Başkan Aktürk, "Hem ülkemizde hem ilimizde hayvancılık gelişiyor. Türkiye genelinde şu anda 53 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. 2010 yılında küçükbaş hayvanımız 23 milyon civarındaydı. Şu anda 53 milyon. Yüzde 120, yüzde 130 civarında bir artış var. 1980 yılında 50 milyon nüfusa 50 milyon küçükbaş hayvanımız vardı. Ama o tarihten sonra yanlış yapılan politikalarla küçükbaş hayvan varlığımız yok olmaya başladı. Özellikle 2009-2010 yılından sonra hayvan varlığımız tekrar artmaya başladı. Özellikle arz talep meselesidir bu. İnsanlarımız küçükbaş hayvancılığa, küçükbaş hayvan etine yönelince tabii pazar sorunumuz ortadan kalktı. İnsanlar bu işlerden para kazanmaya başlayınca hem hayvan sayıları arttı hem de birim alanda, birim hayvanları en az masrafla daha kaliteli, daha fazla ürünü almak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Hem işletme sayılarında hem işletmelerin hayvan sayılarında ciddi bir artış var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 2023 yılında 100 milyon küçükbaş hayvanı hedefliyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız küçükbaş hayvanı sevmeye başladı"

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da ise ülkede olduğu gibi sektörün hızla geliştiğini ve hayvansal üretimin arttığının altını çizen Başkan Aktürk, "Çok ciddi bir üretim merkezi haline geliyor şehrimiz. İlimizde yaklaşık 750-800 bin civarında küçükbaş hayvan varlığımız var ve giderek artıyor. Vatandaşlarımız da, hemşehrilerimiz de küçükbaş hayvanı sevmeye, mutfaklarında, sofralarında bulundurmaya başladı. Fiyatlarımız da oldukça makul. Hem kaliteli, hem organik, hem lezzetli olan küçükbaş hayvan etini biz de tavsiye ediyoruz. İnsan hayatı için proteinin çok önemli olduğunu herkes biliyor zaten. Özellikle çocukların gelişiminde kuzu etinin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu bağlamda küçükbaş hayvancılık üretimi artıyor, istikrarlı bir tarım ve hayvancılık politikasıyla inşallah hayvan sayımız, fiyatlarımız makul seviyelere gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

Aksaray, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 17:57:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]