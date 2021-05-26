Türkiye'de kullanıcıların yarısı salgın sırasında dolandırıcıların daha aktif olduğuna inanıyor - Son Dakika

Türkiye'de kullanıcıların yarısı salgın sırasında dolandırıcıların daha aktif olduğuna inanıyor

26.05.2021 11:45
Türkiye'de kullanıcıların yarısı salgın sırasında dolandırıcıların daha aktif olduğuna inanıyor, System.String[]

Kaspersky anketine göre, siber dolandırıcıların girişimleri 2020 yılında artış gösterirken, ankete katılanların yüzde 54'ü, koronavirüs salgını ve tecritler sırasında dolandırıcıların kendilerini veya sevdiklerini daha sık hedef aldığını düşündü.

Kaspersky anketine göre, siber dolandırıcıların girişimleri 2020 yılında artış gösterirken, ankete katılanların yüzde 54'ü, koronavirüs salgını ve tecritler sırasında dolandırıcıların kendilerini veya sevdiklerini daha sık hedef aldığını düşündü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky anketi, 2020'de Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 44'ünün para, banka kartı bilgileri, internet bankacılığı kimlik bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılarla karşılaştığını gösterdi. Katılımcıların beşte biri dolandırıcılarla kendileri karşılaştığını, diğer beşte biri ise etkileşime girenlerin tanıdıkları olduğunu söylerken, yüzde 4'ü her iki kategoriyi de işaretledi.

Ankete göre, dolandırıcıların suç girişimleri 2020'de artış eğilimindeydi. Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 54), koronavirüs salgını ve tecritler sırasında dolandırıcıların kendilerini veya sevdiklerini daha sık hedef aldığını düşündü. Dolandırıcılar, kurbanlara ulaşmak için manipülasyonlarında farklı yollar ve ifadeler kullandı. Bunlar arasında satılık kişisel koruma ürünleri yüzde 16, koronavirüsü teşhis edip tedavi ettiği iddia edilen ürünler gibi var olmayan ilaçlar, testler ve diğerleri yüzde 14 seviyesinde yer aldı. Bazı suçlular tecrit sırasında şehirlerarası seyahat izni sağlamayı teklif ederken (yüzde 9), bazıları koronavirüsle mücadeleye dair kurallara uymadığı iddiasıyla kurgulanmış sahte para cezalarının ödenmesini talep etti (yüzde 16).

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "Dolandırıcılar manipülasyonlarını genellikle mevcut gündeme uyarlarlar. Pandemi sırasında bazı dolandırıcılar, belirli ürün ve hizmetlere olan artan talebe bağlı olarak insanların para kazanma dürtüsünü sömürmeye çalışırken, diğerleri vatandaşların özgürlük arzusuna odaklandı. Dolandırıcılar ne tür hileler kullanırsa kullansın, kullanıcıların siber güvenliğin temel kurallarına uyması gerekiyor."

Ankete Türkiye'den yanıt verenler arasında çevrimiçi dolandırıcılığa karşı korunmanın en popüler yolu olarak yabancılardan gelen mesajları, e-postaları ve şüpheli bağlantıları takip etmemek ve davetleri görmezden gelmek gösterildi (yüzde 81). Ayrıca katılımcıların yüzde 35'i özel koruma çözümleri (antivirüs) kullandıklarını söyledi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca Kaspersky, kullanıcılar için çevrimiçi güvenliğin temel kurallarını şöyle sıralıyor:

"E-postalardaki şüpheli bağlantılara ve sohbetlerdeki mesajlara tıklamayın. Belirli bir promosyon ilginizi çektiyse ve katılmak istiyorsanız, bu şirketin veya markanın promosyonu yaptığından emin olmak için resmi web sitesini veya resmi sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Kaspersky Total Security gibi güncel kimlik avı siteleri, dolandırıcılık ve spam veritabanları ile güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Çeşitli hizmetlere kaydolmak için farklı e-posta adresleri kullanın. SMS veya anlık bildirimden alınan tek seferlik kod dahil olmak üzere gizli bilgileri asla üçüncü kişilerle paylaşmayın. İnternetteki bir teklif gerçek olamayacak kadar cazip geliyorsa, büyük olasılıkla sahte olacağını aklınızdan çıkarmayın."

Kaspersky, İnternet, Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de kullanıcıların yarısı salgın sırasında dolandırıcıların daha aktif olduğuna inanıyor - Son Dakika


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