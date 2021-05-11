Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi - Son Dakika

Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi

11.05.2021 12:24
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği'nin yayımladığı çalışmaya göre, Mart sonu itibarıyla bankacılık sektörünün kullandırdığı 3 trilyon 925 milyar TL nakdi kredilerde ilk başı ticari krediler çekiyor. Yüzde 76'sı ticari olan kredilerde, bireysel krediler yüzde 24 ile ikinci sırada yer alırken, ihtiyaç kredileri ise yüzde payı yüzde 11 üçüncü oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin Mart 2021 dönemini kapsayan çalışma yayımladı. Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlandı. Çalışmaya göre, sektörün mart sonu itibarıyla kullandırdığı 3 trilyon 925 milyar lira tutarındaki nakdi kredilerin yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü ise bireysel kredilerden oluştu. Kredilerin yüzde 52'si büyük ölçekli işletmelere, yüzde 24'ü KOBİ'lere kullandırıldı. Mart sonu itibarıyla kullandırılan ticari kredilerin bakiyesi 2 trilyon 991 milyar TL ve bireysel kredilerin bakiyesi 933 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

İMALAT SANAYİNE 797 MİLYAR TL'LİK KREDİ

İmalat sanayine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 20 oldu. İmalat sanayini yüzde 12 pay ile ticaret, yüzde 8 ile inşaat ve yüzde 7 ile enerji sektörleri izledi.

413 MİLYAR TL'LİK BİREYSEL KREDİ KULLANILDI

Çalışmaya göre mart sonu itibarıyla ihtiyaç kredileri 413 milyar TL ile en büyük bireysel kredi kalemini oluşturdu. İhtiyaç kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 11 oldu. Konut kredileri toplam kredilerin yüzde 7'sini, kredi kartları da yüzde 6'sını oluşturdu. Otomobil kredileri ise 14 milyar lira ile sınırlı kaldı.

Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı ticari kredilerde yüzde 4,3, bireysel kredilerde yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi

Türkiye Bankalar Birliği, Türk Lirası, Kredi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi - Son Dakika Ekonomi


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