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'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI' - Son Dakika

'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI'

16.11.2021 13:30

BULGARİSTAN'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine Türkiye'deki çifte vatandaşların katılımı, Hak ve Özgürlükler Hareketi yönetimini sevindirdi.

BULGARİSTAN'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine Türkiye'deki çifte vatandaşların katılımı, Hak ve Özgürlükler Hareketi yönetimini sevindirdi. HÖH Trakya Temsilcisi Güner Çetin, "Bu çok önemliydi bizim için. Gerçekten vatandaşlarımız motive oldu bunda. Bu bize bir enerji verdi, herkesi sandığa taşıdı. Yani özellikle Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız. Bu bizim için büyük bir gurur. Kolay değil yani, bir Türk olarak 3'üncü sırada yer almak özellikle Bulgaristan'da, iyi bir netice" dedi.

Bulgaristan'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimlerde HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, cumhurbaşkanlığına aday olarak oyların yüzde 13'ünü alıp, 3'üncü sırada yer aldı. HÖH ise milletvekilliği seçimlerinde oyların yüzde 11,4'ünü aldı. Bulgaristan'da ilk kez bir Türk'ün cumhurbaşkanlığına aday olması nedeniyle Bulgaristan ve Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar seçimlere yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'de kurulan 126 sandıkta soydaşlar oylarını kullandı. Bulgaristan'da pazar günü yapılan seçimlerde 92 bin 10 çifte vatandaşın sandık başına giderek, oy kullandığı belirtildi. 11 Temmuz'da yapılan seçimlerde ise 28 bin 838 çifte vatandaş oy kullanmıştı.

HÖH Trakya Temsilcisi ve Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, seçimlerde HÖH'un 36 milletvekili çıkardığını belirterek, bir önceki seçimlere göre milletvekili sayısını 7 artırdıklarını söyledi. Seçimlere Türkiye'de yoğun bir katılımla gerçekleştiğini, halkın demokratik haklarını kullandıklarını belirten Çetin, "Ben şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten özellikle çifte vatandaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çifte vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu defa gerçekten duyarlıydılar çok. Sandığa sahip çıktılar. 4 Nisan ve 11 Temmuz'a göre sonuçlarımıza baktığımızda katılım çok yüksekti. Demokratik haklarını kullanarak burada yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza destek vermek üzere ciddi bir katılım sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ilkin yaşandığını ve HÖH lideri Mustafa Karadayı'nın ülkede ilk Türk cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Çetin, "Bu çok önemliydi bizim için. Gerçekten vatandaşlarımız motive oldu bunda. Bu bize bir enerji verdi ve herkesi sandığa taşıdı. Yani özellikle Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız. 3'üncü sırada neticelendi cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu bizim için büyük bir gurur. Kolay değil yani, bir Türk olarak 3'üncü sırada yer almak özellikle Bulgaristan'da, iyi bir netice" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI'
'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI'
'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI'
'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI'
'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI'
'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI'

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'TÜRKİYE'DE KULLANILAN OY BULGARİSTAN'DA BİZİ 3'ÜNCÜ SIRAYA TAŞIDI' - Son Dakika
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