Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çim üretildi
3 saat önce
İki Türk profesörünün geliştirdiği kuraklığa dayanıklı Survivor Çim, Treet tarafından lisanslanarak üretilmeye başlandı.
İki Türk profesörünün geliştirdiği kuraklığa dayanıklı Survivor Çim, Treet tarafından lisanslanarak üretilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:23
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