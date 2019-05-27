Son Dakika Haberleri: Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çim üretildi

Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çim üretildi

3 saat önce

İki Türk profesörünün geliştirdiği kuraklığa dayanıklı Survivor Çim, Treet tarafından lisanslanarak üretilmeye başlandı.

Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çim üretildi, System.String[]
İki Türk profesörünün geliştirdiği kuraklığa dayanıklı Survivor Çim, Treet tarafından lisanslanarak üretilmeye başlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:23 
Çocuk İzleme Merkezi, Ekonomi
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