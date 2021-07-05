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Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı - Son Dakika

Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı

05.07.2021 13:27

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadelerini kullandı.

İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır; giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında "X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı"na sevk edildi. Yapılan taramada, aracının dorse altında yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan frigo (soğutucu) yakıt deposundan şüphelenen müdürlük görevlileri, tırı arama hangarına çekti.

UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Burada yapılan çalışmada, frigonun çalışmasını sağlayan yakıt deposunun, frigo ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve frigonun motorunun çalışmadığı tespit edildi. Müdürlüğün narkotik dedektör köpekleri "Bady" ve "Kuntiz"in de frigo yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposundan alınan sıvı maddenin, uyuşturucu madde test kitinde yapılan analiz sonucu "eroin" olduğu saptandı.

Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı

462 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 litre likit uyuşturucu maddeye el konuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAKALANAN EN BÜYÜK MİKTAR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlık personelini tebrik etti. Bakanlığa bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen 462 litre likit eroinin ele geçirildiğini ifade eden Muş, bunun, Türkiye'de muhafaza ekipleri tarafından likit olarak yakalanan en büyük miktar olduğunu belirtti.

Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı
Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı

Mehmet Muş, Türkiye, Eroin, Muş, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Gokhan Ocal: Gümrük.muhafazaya tesekkurler Allah razi olsum 4ton 900 kg kokain soylentisi var onuda ortaya çikarmaniz dilegiyle Allah yar ve yardımcıniz olsun Cevap Yaz 42 3 Yayından Kaldır
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