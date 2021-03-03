Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı arttı - Son Dakika

Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı arttı

03.03.2021 10:42
Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı arttı, System.String[]

Yıllara göre mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2020 yılında bu sayının 486'ya yükseldiği kaydedildi.

Yıllara göre mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2020 yılında bu sayının 486'ya yükseldiği kaydedildi. Türkiye bu rakamla uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları içerisinde üçüncü sıradaki yerini korudu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkemizde yıllara göre mavi bayrak sayıları belli oldu. Böylelikle 2020 itibarıyla Türkiye'nin 486 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2019 yılında bu sayının 463 olduğu saptandı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2015 yılında 436, 2010 yılında 314, 2005 yılında ise 174 adet olarak gözlendi. Uluslararası mavi bayrakları plajlar incelendiğinde ise en yüksek mavi bayraklı plaj sayısı 590 ile İspanya'da yer alırken, ikinci sıraya 497 ile Yunanistan yerleşti. Türkiye ise 486 ile üçüncü sıradaki yerini korudu.

Ajans Press, mavi bayraklı plajlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre mavi bayraklı plajlar ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi bin 695 olarak kayıtlara geçti. Antalya'ya yeni gelecek olan mavi bayraklı halk plajlarının yılın son zamanlarında oldukça konuşulduğu gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı arttı

Türkiye, Turizm, Medya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı arttı - Son Dakika


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