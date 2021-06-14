Denizli'de konut satışları yüzde 3,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de konut satışları yüzde 3,4 azalırken, Türkiye genelinde yüzde 1,0'lik payla 23. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda, Denizli'de konut satışları 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında azalarak 595 oldu. Bu satışların 160'ı ilk satış, 435'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,0'lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 53,7 azaldı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,7 oranında azalış göstererek 130 oldu. 130 ipotekli satışın 42'si ilk satış, 88'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 10 bin 560 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 17,8 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 38,8 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 oranında artış göstererek 465 oldu. Bu satışların 118'i ilk satış, 347'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 48 bin 606 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ