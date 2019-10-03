Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor"
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"Türkiye'de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor"

22 dakika önce

Festival öncesi, MEMEDER'e destek veren Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr.

Festival öncesi, MEMEDER'e destek veren Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanserinin hızla arttığı ve genç yaşta görülme oranının yüksek olduğu konusunda uyarılar yaptı ve ekledi: "Ülkemizde meme kanseri çok genç yaşlarda bile görülüyor. Meme kanserli 5 hastadan 1'i 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında."

İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:21 
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