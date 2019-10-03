"Türkiye'de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor"

Festival öncesi, MEMEDER'e destek veren Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanserinin hızla arttığı ve genç yaşta görülme oranının yüksek olduğu konusunda uyarılar yaptı ve ekledi: "Ülkemizde meme kanseri çok genç yaşlarda bile görülüyor. Meme kanserli 5 hastadan 1'i 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında."