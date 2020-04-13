Türkiye'de meslek eğitmenlerinden koronavirüsle mücadeleye maske desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri de maske üretimine başladı. Üsküdar , Şişli ve Küçükçekmece 'deki İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan 135 eğitmen günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.

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