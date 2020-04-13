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Türkiye'de meslek eğitmenlerinden koronavirüsle mücadeleye maske desteği
7 saat önce
İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan 135 eğitmen günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.
İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan 135 eğitmen günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:51
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