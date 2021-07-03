Türkiye'de Mesleki Eğitimde Bir İlk Olan "Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi" Hatay'da Kuruldu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in katıldığı programda, okulun öğrencileri ve öğretmenler tarafından kentteki 112 acil ambulansta bulunan cihazın kalibrasyonu yapılarak ilk test başarıyla gerçekleştirildi.

Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü kapsamında, öncelikli olarak ale sağlığı merkezindeki tıbbi cihazların kalibrasyonu ile ilgili testler yapan Hatay Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi, faaliyetlerine başladı.

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezi, Türkiye'de mesleki eğitimde ilk olma özelliği taşıyor.

Bakan Yardımcısı Özer, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti

Hatay Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi atölyesinin açılış programına canlı bağlantıyla katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimde bir ilk olan bu merkezin hayırlı olmasını dileyerek Hatay Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve okul idaresinden merkezle ilgili bilgi aldı. Özer, öğrencilerle de sohbet ederek öğrencileri tebrik etti.

Merkez Türkiye'de İlk Oldu

Kalibrasyon merkezinin Türkiye'de ilk kez Hatay'da kurulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, şunları söyledi: "İlk etapta sağlık ocakları ve ambulansların içindeki cihazların kalibrasyonunu yapmaya başladık. Daha önce özel firmalar aracılığıyla cihaz kalibrasyonu yapılıyordu. Devlet katında ilk defa bizim okulumuz yapmaya başladı ve Türkiye'de bir ilk oldu. Bakanlığımız, mesleki eğitim konusunda çok büyük hamleler başlattı. Türkiye'de bizde bu doğrultuda onların liderliğiyle çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz; Hatay'da bulunan araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri gibi büyük hastanelerindeki tüm tıbbi cihazların kalibrasyonunu yapabilecek hale gelmektir. "

Programda, Hatay Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans içinde bulunan cihazların kalibrasyonu yapıldı.