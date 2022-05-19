, Türkiye'de metaversede mağaza açan ilk telekom markası oldu

Vodafone, Decentraland'de hizmete giren Vodafone Metaverse Mağaza ile Türkiye telekom sektöründe metaversede mağaza açan ilk operatör oldu.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Grubu ülkeleri arasında da bir ilk olan ve Vodafone'un yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanan mağazada, müşteriler Vodafone'un ürün ve hizmetlerine yeni nesil bir dijital deneyimle ulaşabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Araştırmalara göre metaverse, firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındıran büyük bir sanal evren olma yolunda hızla ilerliyor. Yeni nesil perakende anlayışını benimseyen bir şirket olarak, metaversede de var olmayı önemsiyoruz.

Decentraland'de açtığımız Vodafone Metaverse Mağaza ile hem Vodafone Grubu ülkeleri arasında metaverse'te mağaza açan ilk ülke hem de Türkiye telekom sektöründe metaverse'te mağaza açan ilk operatör olduk.

Bu mağazamızda müşterilerimize yeni nesil dijital deneyim yaşatarak ürün ve hizmetlerimize sanal evrende erişme imkanı sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müşterileri TOBi karşılıyor

Açıklamaya göre, Vodafone Metaverse Mağaza'ya gelen müşteriler, kişisel dijital asistan TOBi tarafından karşılanıyor.

TOBi, müşterilere kısaca mağaza içi deneyimden bahsediyor. Mağazada Vodafone'un Red ve FreeZone markalarına ait ürün ve hizmetler için özel alanlar yer alıyor. Ayrıca, FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunulan içeriklere de ulaşılabiliyor.

Mağazanın bir diğer alanında Vodafone'un güncel kampanyaları, satışta olan cihazlar ve farklı alanlardaki hizmetleri tanıtılıyor. Müşteriler, tüm satış işlemleri için QR kod üzerinden Vodafone Yanımda uygulamasına yönlendiriliyor.

"Ben Varım" NFT'leri sergileniyor

Vodafone Metaverse Mağaza'da kadınların güçlenmesi vizyonuyla hayata geçirilen "Ben Varım" hareketine özel tasarlanan NFT'ler de sergileniyor. Müşteriler, "Vodafone NFT Galeri" bölümünde sergilenen "Ben Varım" NFT'lerini satın alabilecekleri Opensea platformuna linkle yönlendiriliyor. "Ben Varım" NFT'lerinin satışından elde edilecek gelirle kız çocuklarının futbol eğitimine destek verilecek.

Masaüstü cihazlardan Vodafone Metaverse Mağaza'ya "https://www.vodafone.com.tr/metaverse-magaza" linkinden ulaşılabiliyor.