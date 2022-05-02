Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar Türkleri bayrama ülkelerinden uzakta girdi - Son Dakika
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Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar Türkleri bayrama ülkelerinden uzakta girdi

02.05.2022 12:20
Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar Türkleri bayrama ülkelerinden uzakta girdi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar Türkleri Ramazan Bayramı'nı güven içinde geçirmenin mutluluğunu yaşarken, sevdiklerinden ve vatanlarından uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar Türkleri Ramazan Bayramı'nı güven içinde geçirmenin mutluluğunu yaşarken, sevdiklerinden ve vatanlarından uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 3 Mart'ta Kırklareli'ne getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirilen 209 Kırım Tatar Türkü'nün kaldığı odalar bayram nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğünce süslendi.

Kızılay Şubesi tarafından da ailelere kıyafetler dağıtıldı. Sabahın erken saatinde kalkan aileler çocuklarını giydirdi.

Bazıları telefonla Ukrayna'da kalan ailelerine ulaşmaya çalışırken, sevdiklerinin sesini duyanlar onlarla bayramlaştı.

"Müslüman kardeşlerimiz bizi çok güzel karşıladı, çok kıvançlı bayram geçiyoruz"

Kiev'den tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 65 yaşındaki Elmira Musakızı, AA muhabirine Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını ifade ederek, "Türkiye'ye minnettarız." dedi.

Sevdiklerinin Ukrayna'da kaldığını anlatan Musakızı, "Müslüman kardeşlerimiz bizi çok güzel karşıladı, çok memnunuz, çok kıvançlı bayram geçiyoruz. Savaş olmasaydı vatanımızda bayram daha güzel olacaktı. Lakin burada o yokluğu hissetmedik. Oradaki bayram gibi bayram yaptık." diye konuştu.

Ukrayna'da kalan yakınlarını telefonla arayarak bayramlaştıklarını anlatan Musakızı, en kısa sürede savaşın bitmesini ve ülkelerine dönmeyi istediklerini belirtti.

-"Burada bayramı çocuklarımızla güvende kutluyoruz"

İsmail Rüstem Seyidoğlu (68) ise torunları, çocukları ve eşi ile Türkiye'de bayram kutladıklarını belirtti.

Türk milletine teşekkür eden Seyidoğlu, "Allah razı olsun. Müslümanlarla beraber olduğumuz için huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

Kırım Tatar Türklerinden 74 yaşındaki Fatime Osmanova, savaş bittiğinde ülkelerine dönecekleri günün hayalini kurduğunu anlattı.

Türkiye'de güven içerisinde bir bayram kutladıklarını anlatan Osmanova, "Anne babalarımız 'vatan diyerek' ölüp gittiler. Biz de vatana gitmek istiyoruz savaş bitince. Sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan bizleri aldılar, getirdiler, bakıyorlar. Burada bayramı çocuklarımızla güvende kutluyoruz. Allah herkese güzellik, sağlık, selamet versin." dedi.

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Türkiye, Ukrayna, Tatar, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar Türkleri bayrama ülkelerinden uzakta girdi - Son Dakika


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