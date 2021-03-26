Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı - Son Dakika

Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı

26.03.2021 16:31
Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı, System.String[]

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'de oyuncu (gamer) sayısının 36 milyona ulaştığını belirterek, "Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyor.

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'de oyuncu (gamer) sayısının 36 milyona ulaştığını belirterek, "Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyor. Bugün, 35 milyon mobil, 22 milyon PC ve 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket sponsorluğunda düzenlenen "Ventures60: Oyun Fabrikası" etkinliğinde bir araya gelen sektör duayenleri, oyun dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji yazarı Timur Sırt'ın moderatörlüğünde düzenlenen Youtube canlı yayınında farklı sektörlerden konuşmacılar oyun dünyasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte konuşan Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, oyun dünyasının yaş, cinsiyet ve mekandan bağımsız olduğu için tüm dünyada büyüdüğünü belirterek, Türkiye'de toplam oyuncu sayısının 36 milyona ulaştığını bildirdi.

Oyuncuların aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynadığını kaydeden Altan, "Bugün 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var. Gün geçtikçe oyuncularda cinsiyet dağılımı daha dengeli bir hal alıyor. Oyuncuların yüzde 45'inin kadın, yüzde 55'inin erkek olduğu görülüyor." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de oyun sektörünün hacmi 880 milyon dolar"

Nilay Altan, 880 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin, oyun sektöründe dünyada 18'inci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (MEDA bölgesi) ise ilk sırada yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yeni jenerasyonla etkileşim kurabilmek için oyun oynamaya başlamak ve ortak ilgi alanları oluşturabilmek önemli hale geliyor. Oyun artık eğlenceden ziyade profesyonel olmaya doğru ilerliyor ve oyuncular büyük bir tutkuyla oyun dünyasını takip ediyor. Bu doğrultuda oyun dünyasının önemli bileşenleri cihazlar, oyun içerikleri ve altyapı olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Türk Telekom olarak biz güçlü altyapımızı devam eden yatırımlarımızla daha da güçlendiriyoruz. Oyuncuların yüzde 90'ının evinde internet bağlantısı bulunuyor, yüzde 70'e yakın kısmı fiber internet kullanıyor."

Altan, hali hazırdaki 331 bin kilometrelik fiber altyapı uzunluğunu artırmayı hedeflediklerini kaydederek, "Ayrıca cihaz portföyümüz ve bünyesinde birçok oyun barındıran Playstore platformumuz ile de oyun deneyimini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom, Youtube, Türkiye, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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