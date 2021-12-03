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Türkiye'de MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'de MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı

03.12.2021 11:53
Türkiye'de MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

Milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerinin olduğu belirtildi

İddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, İsrail, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'de MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika
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