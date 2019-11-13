Türkiye'de motosiklet kullanımı yaygınlaşıyor

Türkiye genelinde 2019'un ilk 9 ayında 125 bin motosiklet trafiğe katıldı. Motosikletlerin trafiğe katılan toplam taşıtlar içindeki oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyen Hesapkurdu.com'a göre 2018'in ilk 9 ayında trafiğe katılan toplam taşıtların yüzde 18'i motosikletken, 2019'un aynı döneminde yüzde 50 artışla trafiğe katılan toplam taşıtların yüzde 27'sini motosikletler oluşturdu. Motosikletlerin son dönemde özellikle büyük şehirlerde, trafikte kalmak istemeyen sürücülerin başlıca ulaşım araçlarından biri olduğu görülüyor. Motosikletler sürücülere; kullanım rahatlığı ve yakıt tasarrufunun yanı sıra otomobillere göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 5 kat, trafik sigortasında 2,5 kat, ve geçiş ücretlerinde 2 kat maliyet avantajı sağlıyor. Maliyet avantajıyla öne çıkan motosikletlere, çalınma ve hasar riskinin yüksek olması nedeniyle sigorta şirketleri kasko sigortası yapmadığı belirtiliyor.



"Her ay 3 bin motosiklet sahibi sistem üzerinden kasko sigortası arıyor"



Sigorta şirketlerinin kasko sigortalarında, trafik sigortasında olduğu gibi teklif verme zorunluluğu olmadığını ifade eden Hesapkurdu.com Sigorta Direktörü Dilara Çetin, "Motosikletlerin çalınma ve kaza riskinin yüksek olması nedeniyle çoğu sigorta şirketi motosikletler için kasko sigortası teklifi sunmaktan çekiniyor. Motosikletler için kasko sigortası teklifi veren sigorta şirketleri ise kapalı garaj ve motor silindir hacimlerinin belirli aralıklarda olması gibi özel şartlar talep ediyor. Bu sorunundan yola çıkarak geliştirdiğimiz arayüzle motosiklet sahipleri sigorta şirketlerinin kasko sigortası tekliflerine ulaşabiliyor. Her ay 3 bin motosiklet sahibi sistem üzerinden kasko sigortası arıyor" dedi.



Motosikletlerde trafik sigortası 2,5 kat, MTV ise 5 kat daha uygun



Tüm hasar basamaklarına göre bir ortalama baz alındığında motosikletlerin trafik sigortası fiyatları otomobillerden 2,5 kat daha uygun olduğu görülüyor. Sigortaların yanı sıra MTV'de de motosikletlerin avantajlı olduğunu aktaran Dilara Çetin, "1300 cm3'e kadar motor silindir hacmi olan bir otomobil ile 100-250 cm3'e kadar motor silindir hacmi olan bir motosiklet karşılaştırıldığında, motosikletlerin MTV tutarı, tüm yaş aralıklarında ortalama 5 kat daha uygun" dedi.



Motosikletler otoyol ve köprü ücretlerinde de diğer taşıtlara göre daha uygun. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde, otomobiller 10,50 TL öderken motosiklet sürücüleri geçiş ücreti olarak 4,25 TL ödüyor. - İSTANBUL