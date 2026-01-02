Türkiye\'de motosiklet sürücülerinin trafik kazalarına karışma oranını azaltmayı hedefleyen OMM Riders Derneği\'nden iyilik sürüşü

OMM Riders Derneği'nin geleneksel Mad Run sürüş etkinliği, 1 Ocak'ta motosiklet tutkusunu sosyal sorumlulukla birleştirerek yeni yılın ilk gününü anlamlı bir dayanışma hareketiyle taçlandırdı. Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar kampanyası kapsamında yine yüzlerce oyuncak ihtiyaç sahibi çocuklarla buluştu.

Türkiye'de motosiklet kültürünü yerleştirmek için 28 yıl önce kurulan OMM Riders Derneği çocukları sevindirmek adına yeni yıla iyilik sürüşüyle başladı. Her yıl 1 Ocak'ta geleneksel olarak düzenlenen Mad Run etkinliği, bu yıl da Türkiye genelindeki motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Yeni yıla girerken ne yapılırsa tüm yılın o şekilde geçeceği inancıyla yola çıkan motorcular, soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde teker döndürerek yanlarında getirdikleri hediyeleriyle geleneği sürdürdü.

Ankara, Antalya, Mersin, İzmir, Çanakkale ve İstanbul olmak üzere beş farklı ilde eş zamanlı olarak 120'den fazla motorlu dernek üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Mad Run sürüşü, motosiklet camiasının güçlü dayanışmasını bir kez daha ortaya koydu. Beş farklı ilde 120'den fazla motosiklet sürücüsü yanlarında getirdikleri oyuncaklarla çocukları mutlu etmeyi hedefledi. Sürüş, yılbaşı gecesinin ardından sabah saatlerinde yoğun kar yağışına rağmen bir araya gelen motorcuların katılımıyla sorunsuz şekilde tamamlandı.

OYUNCAKLAR YENİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU

OMM Riders tarafından organize edilen Mad Run, bu yıl sosyal sorumluluk boyutuyla da öne çıktı. Aktiffelsefe ve GEA iş birliğiyle yürütülen "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar" kampanyası kapsamında, sürüşe katılan motorcular tarafından getirilen oyuncaklar toplandı. Kampanya evlerde artık kullanılmayan ama hâlâ sağlam olan o yalnız oyuncakların toplanmasıyla başlıyor. Bu oyuncaklar temizleniyor, onarılıyor ve yeni arkadaşlarıyla eğlenceli bir buluşmayla paylaşılıyor, yeniden hayata karışıyor.

Etkinlik kapsamında yüzlerce oyuncak, gönüllüler tarafından temizlenip onarıldıktan sonra ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çocuklara ulaştırılacak. Böylece Mad Run, yeni yılın ilk gününde yalnızca bir sürüş etkinliği olmanın ötesine geçerek anlamlı bir dayanışma hareketine dönüştü.

OMM Riders üyeleri, yeni yıla birlikte yola çıkarak başlamanın ve bu birliktelik ruhunu sosyal faydaya dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Dernek, Mad Run geleneğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğini belirtti.