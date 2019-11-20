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Türkiye'de mülteci çocukların 'kayıp kuşak' olmaması için yol gösteriliyor
6 saat önce
Euronews Türkçe, Ankara'da yaşayan Iraklı bir mülteci ailenin hak temelli sorunlarına çözüm sürecini mercek altına aldı.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de mülteci çocuklar da çocuk olmalarından kaynaklı haklarını kullanıyorlar. Zira bu çocukların kayıp kuşak olmalarının önüne geçmenin tek yolu, haklarını kullanmaları ve ev sahibi toplumun buna uygun bir zemin hazırlaması.
Mülteci çocukların emek piyasasında, özellikle de tekstil sektöründe ve tarım işçiliğinde kötü koşullarda, çoğunlukla kaçak olarak ve düşük ücretlerle çalıştıkları ve ayrımcılığa uğradıkları örnekler oldukça fazla.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:35
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