Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri - Son Dakika Dünya

Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de mutsuz kişi sayısı artarken, en mutlu olanlar ise 65 yaş ve üzeri kişiler oldu.

Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri, System.String[]

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2018'de yüzde 53,4 iken 2019'da yüzde 52,4'e düştü. En yüksek mutluluk oranı ise yüzde 58,5 ile 65 ve üzeri yaş grubunda görüldü.


Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:49 
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