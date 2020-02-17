Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2018'de yüzde 53,4 iken 2019'da yüzde 52,4'e düştü. En yüksek mutluluk oranı ise yüzde 58,5 ile 65 ve üzeri yaş grubunda görüldü.



Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.