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"Türkiye'de nadir araçlardan" dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika

"Türkiye'de nadir araçlardan" dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı

13.12.2021 10:42

Osmaniye'de oto galeri işletmecisi Ali Yılmaz, 88 bin kilometrede olan 2001 model Tofaş marka otomobilini "Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa çıkardı.

Osmaniye'de oto galeri işletmecisi Ali Yılmaz, 88 bin kilometrede olan 2001 model Tofaş marka otomobilini " Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa çıkardı. Otomobilin satın alınıp kullanılacak bir araç olmadığını belirten Yılmaz, değer bilen, hevesi olan bir insana satmak istediklerini söyledi.

Osmaniye'de 6 yıldır oto galeri işletmeciliği yapan Ali Yılmaz, 2001 model Tofaş marka otomobilini lüks otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya sürdüğü araçlarına eş değer bir fiyattan satışa çıkardı. Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, 88 bin kilometredeki otomobilini "Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa çıkaran Yılmaz, bu araca heves eden insanların bu parayı vereceğini ifade etti.

"ARACIN ŞU AN DEĞERİ 145 BİN LİRADIR"

Araca hevesi olan insanların bu fiyata satın alacağını söyleyen oto galerici Ali Yılmaz, "Aracım 88 bin kilometrede 2001 model doğandır. Ezik, çizik ve güneş yanığı kesinlikle yoktur. Aracı kesinlikle dükkanın içerisinden çıkarmıyoruz. Türkiye'de nadir olan araçlardan birisidir. Biz bu işin keyifçisiyiz ama aracımı da değer bilen birisine satmak isterim. Aracın şu an değeri 145 bin liradır. Araç için telefonlarım da susmuyor. Araca talep çok görülüyor. Aracın iç etiketleri, motor etiketleri, koltuklar her şeyi 2001 yılından kalma gibi duruyor. Kesinlikle oynanmış bir araç değildir. Koltuklarında yırtık, deforme gibi şeyler kesinlikle yoktur. Aracımda nokta kadar ezik, çizik kesinlikle bulamazlar. Bu aracı keyifçisi alır. Zaten satın alınıp kullanılacak bir araç değildir. Değer bilen bu araca hevesi olan insanlar alır" diye konuştu.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Türkiye'de nadir araçlardan dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı
Türkiye'de nadir araçlardan dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı
Türkiye'de nadir araçlardan dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı
Türkiye'de nadir araçlardan dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı
Türkiye'de nadir araçlardan dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı
Türkiye'de nadir araçlardan dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı

Ali Yılmaz, Osmaniye, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'de nadir araçlardan' dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye'de nadir araçlardan" dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika
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