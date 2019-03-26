Türkiye'de Nadir Görülen Akalazya Hastalığı Zonguldak'ta Tedavi Ediliyor

Türkiye'de nadir görülen akalazya hastalığı Zonguldak'ta tedavi ediliyor BEÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Öğretim Üyesi Dr.

Türkiye'de nadir görülen akalazya hastalığı Zonguldak'ta tedavi ediliyor

BEÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Öğretim Üyesi Dr. Tarık Akar:

"Bu işlem Türkiye'de nadir yerlerde yapılabilmektedir"



ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nadir olarak görülen yemek borusu kaslarının kasılması sebebiyle yutkunma zorluğu yaşanan akalazya hastalığını POEM uygulamasıyla tedavi ediyor.

Endoskopide yaşanan gelişmelerle birçok hastalığın tedavisinin kolay hale geldiğini aktaran BEÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Öğretim Üyesi Tarık Akar, "POEM" uygulamasının Japonya ve Kore gibi ülkelerde giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Türkiye'de ise İstanbul, İzmir ve Ankara gibi merkezlerin yanı sıra Zonguldak'ta da bu işlemin yapılabildiğine dikkat çeken Akar, şöyle anlattı:

"Son yıllarda endoskopide yaşanan gelişmeler sonucunda birçok hastalığın tedavisi daha kolay hale gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de akalazya hastalığıdır. Yemek borusunun kaslarının fonksiyonelliğini kaybetmesi sonucu yutma güçlüğü yaşanılan bir hastalıktır. Türkiye'de sık görülmemekle birlikte yeni pek çok hastamız bulunmaktadır. Bunların tedavisi için yeni geliştirilen endoskopik yöntemin ismi de POEM'dir. Bu işlem dünyada Japonya ve Kore'de başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde artmaya başlayan bir işlemdir. Bununla ilgili de Türkiye'de yaklaşık İstanbul, Ankara ve İzmir merkezlerinde işlem yapılabilmekte. Bunun dışında Anadolu'daki merkezlerde sadece bu işlemi bizim yaptığımızı biliyorum. Zonguldak'ta bununla alakalı beş işlem gerçekleştirdik. Beşince işlemimiz de başarılı oldu. En son aldığımız hastamız da Kütahya'dan akalazya tanısıyla geldi. Bu hastaya yaklaşık 1 saat 15 dakika süren endoskopik işlemle akalazya hastalığını POEM yöntemiyle tedavisini yaptık. Hasta şu anda yutma güçlüğüyle ilgili sorunlar ortadan kalktı. Şu anda taburcu olmak üzere. Bu işlem Türkiye'de nadir yerlerde yapılabilmektedir. Servisimizde ve hastanemizde artık bu işlem rutin olarak yapılmaktadır. Bununla ilgili hastalarımızın da bilgilendirilmesi ve gerekirse yönlendirilmesi bizim açımızdan uygun olur."

Kütahya'dan Zonguldak'a tedavi için geldi

1.5 yıl önce yutkunma güçlüğüyle başvurduğu hastanede akalazya teşhisi konulduğunu aktaran 36 yaşındaki Fatma Akbudak, Kütahya'dan Zonguldak'a tedavi için geldiğini belirtti. Akbudak, "1.5 yıl kadar önce doğum yaptıktan sonra ufak ufak yemek yerken yutkunma güçlüğüyle başladı. Daha sonra zaman geçtikçe ilerledi. En son aşamada suyu yudumlarken mideme girmediğini hissediyordum. Tıkanıyordum yutma güçlüğü çekiyordum. Nefesim de tıkanmaya başlıyordu. Kütahya'da bir doktora gittim. Endoskopi yapıldı. Akalazya teşhisi konuldu. Tarık hocamı önerdiler. Kendisiyle irtibata geçtim. Sağolsun ameliyatımı yaptı. Şu an iyiyim. Ameliyatta başarılı geçti. Taburcu olacağım. Sağlığıma kavuştum" ifadelerine yer verdi.

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