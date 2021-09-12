Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Sivas'ta görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Sivas'ta görüntülendi

SİVAS - Türkiye'de nadir olarak görülen kuş türleri arasında bulunan kara leylekler Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi.

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen barajı kıyısında görülen leylekler şaşkınlığa neden oldu. Türkiye'de nadir olarak görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler barajı kıyısında gezinirken görüntülendi. Bir süre gezinen kara leylekler daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştı. Ülkemizde popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Ürkek ve tedbirli olan kara leylek bu nedenle nadir olarak görülüyor.