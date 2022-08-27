Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan onlarca kuş türünün arasında yeşil arı kuşu da yer alıyor.

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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