Türkiye'de nadir görülen kuş türü Zonguldak'ta fotoğraflandı - Son Dakika

BÜLENT Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Türkiye'de nadir görülen ve en son 2016 yılında İstanbul'da tespit edilen alaca çinte kuşunu fotoğraflamayı başardı. Alaca çinte, Zonguldak'ın 308'inci kuş türü olarak kayda alınırken, birçok kuş bilimcisi de kente geldi.

Kuş türlerine yönelik çalışmalar yapan Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde Zonguldak'ta ilk kez görülen alaca çinte kuşunu fotoğrafladı. Türkiye'deki en nadir görülen kuş türlerinden biri olan alaca çinte, en son 2016 yılında İstanbul Karaburun'da görülmüştü. Kentte ilk kez fotoğraflanan alaca çinte, Zonguldak'ın 308'inci kuş türü olarak kayıtlara geçti. Alaca çinte kuşunun kentte görülmesinin ardından birçok kuş bilimci Zonguldak'a geldi. Ilıksu'da kamp kuran kuş bilimciler de alaca çinte kuşunun fotoğrafını çekmeyi başardı.

ZONGULDAK KUŞ TÜRLERİNDE OLDUKÇA ZENGİN

Kuş bilimcisi BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen , alaca çintenin Prof. Atasoy tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 11.00 sıralarında fotoğraflandığını söyledi.