Türkiye'de nisanda 95 bin 863 konut satıldı (2) - Son Dakika

Türkiye'de nisanda 95 bin 863 konut satıldı (2)

12.05.2021 10:51
Türkiye'de nisanda 95 bin 863 konut satıldı (2), System.String[]

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77'yi buldu.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77'yi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde nisanda yabancılara 4 bin 77 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 416,1 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, nisanda ilk sırayı 2 bin 9 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 859 konut satışıyla Antalya, 228 konut satışıyla Ankara, 197 konut satışıyla Mersin ve 131 konut satışıyla Bursa izledi.

Nisanda İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 546 konutla Irak, 402 konutla Rusya, 229 konutla Afganistan ve 188 konutla Kazakistan vatandaşları takip etti.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları nisanda Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve yüzde19,8 payla ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konutla Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212'ye yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 olarak kayıtlara geçti. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, bu ili 1869 konut satışıyla Ankara ve 1530 konut satışıyla İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,8'i buldu. Ankara, bu kategoride 7 bin 257 konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, başkenti 3 bin 975 konut satışıyla İzmir izledi.

Satışlar yıllık bazda ocak-nisan döneminde azaldı

Ocak-nisan döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde ipotekli konut satışı yüzde 55,8 gerileyerek 64 bin 730'a düşerken, diğer satış türleri yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582'ye, ikinci el konut satışları da yüzde 4,7 düşerek 249 bin 331'e geriledi.

(Bitti)

İstanbul, Türkiye, Ankara, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de nisanda 95 bin 863 konut satıldı (2) - Son Dakika Ekonomi


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